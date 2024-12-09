У румуна, що оплатив кампанію ультраправого кандидата у TikTok, конфіскували 7 млн доларів

У румунського громадянина Богдана Першира, з акаунта якого здійснювалася оплата за кампанію у TikTok на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, під час обшуків конфіскували 7 млн доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Agerpres, цитуючи посадовців генпрокуратури Румунії.

Внаслідок суботніх обшуків на трьох об'єктах Богдана Пещіра у Брашові вилучили декілька комп’ютерів і носіїв інформації. Через них слідчі виявили на рахунку Пещіра 7 млн доларів США і конфіскували їх.

Після взяття показів Пещіра вирішили не залишати під вартою та не застосували щодо нього ніяких інших запобіжних заходів.

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Нагадаємо, Богдан Пещір і його акаунт 'bogpr' у TikTok фігурують в оприлюднених спецслужбою документах про те, як здійснювалася масштабна кампанія у TikTok на користь одіозного ультраправого кандидата Келіна Джорджеску.

З цього облікового запису, як вважають, здійснювалося фінансування кампанії на користь Джорджеску. Сам кандидат офіційно зареєстрував нульові витрати на кампанію.

Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру голосування та вирішив, що увесь виборчий процес має початися заново.

Джорджеску попри скасоване голосування у неділю прийшов на свою дільницю і заявив, що рішення КС є "фатальним для демократії".