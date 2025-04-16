У Румунії кілька годин з дроном шукали вантажне авто, що впало у Дунай

На південному заході Румунії рятувальні служби декілька годин шукали у Дунаї вантажний мікроавтобус, який впав у річку внаслідок ДТП; його водій загинув.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася надвечір 14 квітня на мосту через Дунай у районі Мехедінць, що межує з Сербією та Болгарією. Внаслідок зіткнення двох автомобілів на виїзді на міст мікроавтобус виїхав за межі дороги і перекинувся у річку.

Фото: Управління з питань надзвичайних ситуацій

З перших повідомлень не було зрозуміло, чи йдеться про вантажний, чи пасажирський мікроавтобус. На місце терміново викликали команди дайверів.

Пошукова операція на річці тривала декілька годин, задіяли у тому числі підводний безпілотник. Врешті мікроавтобус виявили на глибині близько 12 метрів та відбуксирували до берега. Єдиним загиблим у ДТП виявився його водій, громадянин Болгарії.

Минулого тижня у ДТП автобуса в Румунії загинули троє громадян Молдови.

Нагадаємо, у березні в Литві декілька днів тривала масштабна операція після зникнення на полігоні бронемашини з американськими військовими. Машину виявили у болоті на великій глибині, її вдалось витягти після кількох днів цілодобової роботи.