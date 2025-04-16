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У Румунії кілька годин з дроном шукали вантажне авто, що впало у Дунай

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Новини — Середа, 16 квітня 2025, 08:56 — Марія Ємець

На південному заході Румунії рятувальні служби декілька годин шукали у Дунаї вантажний мікроавтобус, який впав у річку внаслідок ДТП; його водій загинув. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася надвечір 14 квітня на мосту через Дунай у районі Мехедінць, що межує з Сербією та Болгарією. Внаслідок зіткнення двох автомобілів на виїзді на міст мікроавтобус виїхав за межі дороги і перекинувся у річку.

 
Фото: Управління з питань надзвичайних ситуацій

З перших повідомлень не було зрозуміло, чи йдеться про вантажний, чи пасажирський мікроавтобус. На місце терміново викликали команди дайверів.

Пошукова операція на річці тривала декілька годин, задіяли у тому числі підводний безпілотник. Врешті мікроавтобус виявили на глибині близько 12 метрів та відбуксирували до берега. Єдиним загиблим у ДТП виявився його водій, громадянин Болгарії. 

 

Минулого тижня у ДТП автобуса в Румунії загинули троє громадян Молдови. 

Нагадаємо, у березні в Литві декілька днів тривала масштабна операція після зникнення на полігоні бронемашини з американськими військовими. Машину виявили у болоті на великій глибині, її вдалось витягти після кількох днів цілодобової роботи. 

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Румунія
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