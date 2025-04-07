Молдова підтвердила загибель своїх громадян у ДТП автобуса в Румунії

У Міністерстві закордонних справ Молдови повідомили, що загиблі у ДТП в Румунії за участю мікроавтобуса з Молдови є молдовськими громадянами.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В МЗС Молдови підтвердили, що у ДТП за участю мікроавтобуса з молдовськими номерами у Румунії загинули троє громадян Молдови.

Ще п’ятьох пасажирів, серед яких тримісячне немовля, госпіталізували. Двох людей після огляду відпустили, родину з немовлям спрямували на додаткові обстеження.

В МЗС зазначили, що посольство Молдови у Румунії на зв’язку з постраждалими та буде надавати їм усю необхідну підтримку.

Як повідомляли, аварія сталася вранці 7 квітня в окрузі Клуж. Мікроавтобус із молдовськими номерами зіткнувся з вантажівкою і з'їхав із дороги в канаву. За першими висновками поліції, водій мікроавтобуса на повороті не впорався з керуванням, тому він опинився на зустрічній смузі.

Водій вантажівки пройшов тест на алкоголь, який показав негативний результат.

Нагадаємо, 1 квітня в Австрії в ДТП з мікроавтобусом загинули чотири громадянки України. Водій, також українець, опинився під арештом.

В середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ-Кишинів, тоді постраждали 16 людей.