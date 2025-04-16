В Румынии несколько часов с дроном искали грузовое авто, упавшее в Дунай

На юго-западе Румынии спасательные службы несколько часов искали в Дунае грузовой микроавтобус, который упал в реку в результате ДТП; его водитель погиб.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла вечером 14 апреля на мосту через Дунай в районе Мехединц, граничащем с Сербией и Болгарией. В результате столкновения двух автомобилей на выезде на мост микроавтобус выехал за пределы дороги и упал в реку.

Фото: Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций

Из первых сообщений не было понятно, идет ли речь о грузовом или пассажирском микроавтобусе. На место срочно вызвали команды дайверов.

Поисковая операция на реке длилась несколько часов, задействовали в том числе подводный беспилотник. В итоге микроавтобус обнаружили на глубине около 12 метров и отбуксировали к берегу. Единственным погибшим в ДТП оказался его водитель, гражданин Болгарии.

На прошлой неделе в ДТП автобуса в Румынии погибли трое граждан Молдовы.

Напомним, в марте в Литве несколько дней продолжалась масштабная операция после исчезновения на полигоне бронемашины с американскими военными. Машину обнаружили в болоте на большой глубине, ее удалось извлечь после нескольких дней круглосуточной работы.