В Румынии несколько часов с дроном искали грузовое авто, упавшее в Дунай
Новости — Среда, 16 апреля 2025, 08:56 —
На юго-западе Румынии спасательные службы несколько часов искали в Дунае грузовой микроавтобус, который упал в реку в результате ДТП; его водитель погиб.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Авария произошла вечером 14 апреля на мосту через Дунай в районе Мехединц, граничащем с Сербией и Болгарией. В результате столкновения двух автомобилей на выезде на мост микроавтобус выехал за пределы дороги и упал в реку.
Из первых сообщений не было понятно, идет ли речь о грузовом или пассажирском микроавтобусе. На место срочно вызвали команды дайверов.
Поисковая операция на реке длилась несколько часов, задействовали в том числе подводный беспилотник. В итоге микроавтобус обнаружили на глубине около 12 метров и отбуксировали к берегу. Единственным погибшим в ДТП оказался его водитель, гражданин Болгарии.
На прошлой неделе в ДТП автобуса в Румынии погибли трое граждан Молдовы.
Напомним, в марте в Литве несколько дней продолжалась масштабная операция после исчезновения на полигоне бронемашины с американскими военными. Машину обнаружили в болоте на большой глубине, ее удалось извлечь после нескольких дней круглосуточной работы.