У Литві знайшли тіло четвертого військового США, який зник під час навчань
Четвертого солдата армії США, який зник минулого тижня під час навчань на полігоні неподалік литовського міста Пабраде, знайшли мертвим 1 квітня.
Як повідомляє "Європейська правда", це підтвердило командування Збройних сил США у Європі та Африці.
Зазначається, що тіло четвертого американського солдата знайшли в другій половині дня у вівторок. Його особу не розголошують, поки про смерть не повідомлять родині.
Солдата знайшли після пошуків сотнями рятувальників з армії США, Військово-морських сил США, Збройних сил Литви, Польщі, Естонії та "багатьох інших представників литовського уряду і цивільних відомств", зазначило американське командування.
Про зникнення чотирьох військових США з бронемашиною M88 Hercules на полігоні у Литві стало відомо 25 березня.
Бронемашину вдалося витягти під час масштабної рятувальної операції за участю литовських, американських і польських військових, а також фахівців інших литовських служб. Операція тривала декілька днів.
У понеділок з болота неподалік від полігону в Пабраде разом із затонулим бронетранспортером було витягнуто тіла трьох зниклих американських військових.