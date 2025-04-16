ЗМІ: США пом’якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні в угоді про надра

США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на інформацію від співрозмовників, передає "Європейська правда".

За даними співрозмовників, обізнаних з перебігом справ, США, схоже, пом’якшили свої вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів про економічну угоду між двома країнами.

Як зазначається, після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація американського президента Дональда Трампа знизила свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, зі 300 млрд доларів до приблизно 100 млрд доларів. Це наблизилося до української оцінки – понад 90 млрд доларів.

Уряд України відмовився коментувати ситуацію до підписання угоди. Білий дім і Міністерство фінансів США не відповіли на запити про коментарі.

Водночас речник американського Мінфіну заявив, що переговори на технічному рівні були дуже продуктивними. Він додав, що сторони сподіваються на швидке завершення переговорів.

Один зі співрозмовників повідомив, що переговори технічних команд у п’ятницю та суботу були конструктивними. Однак, за його словами, США досі розглядають угоду як можливість повернути витрати на Україну через прибутки від фонду, розмір якого у найновішому проєкті досі не вказано.

Співрозмовники стверджують, що адміністрація Трампа неохоче бере на себе зобов’язання щодо майбутніх інвестицій у фонд і відкладає це питання на подальше обговорення. Натомість Вашингтон наполягає, щоб витрати США на війну в Україні вважалися внеском до фонду.

Вони зазначили, що українським переговорникам важко відмовити американських колег від такого підходу, що лежить в основі деяких з найжорсткіших вимог США.

Один зі співрозмовників зазначив, що юристи продовжать працювати дистанційно цього тижня, щоб якнайшвидше завершити проєкт.

Одним із завдань для Києва на наступну онлайн-зустріч цього тижня є надання деталей щодо конкретних проєктів, які можна буде реалізувати в межах угоди, додав він.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

11 квітня офіційні особи США і України зустрілися, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України. ЗМІ повідомляли про "антагоністичну" атмосферу зустрічі.

Українська делегація у ході цих технічних консультацій у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.

15 квітня президент Володимир Зеленський зазначив, що переговори між українською та американською командами про угоду про надра минулого тижня пройшли позитивно.