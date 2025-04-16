СМИ: США смягчили позицию по компенсации помощи Украине в соглашении о недрах

США смягчили требования по возврату помощи от Украины во время переговоров по соглашению о недрах.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию от собеседников, передает "Европейская правда".

По данным источников, знакомых с ходом дел, США, похоже, смягчили свои требования по возврату помощи от Украины во время переговоров об экономическом соглашении между двумя странами.

Как отмечается, после раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация американского президента Дональда Трампа снизила свою оценку размера помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов. Это приблизилось к украинской оценке – более 90 млрд долларов.

Правительство Украины отказалось комментировать ситуацию до подписания соглашения. Белый дом и Министерство финансов США не ответили на запросы о комментариях.

В то же время представитель американского Минфина заявил, что переговоры на техническом уровне были очень продуктивными. Он добавил, что стороны надеются на скорое завершение переговоров.

Один из собеседников сообщил, что переговоры технических команд в пятницу и субботу были конструктивными. Однако, по его словам, США до сих пор рассматривают соглашение как возможность вернуть расходы на Украину через доходы от фонда, размер которого в новейшем проекте до сих пор не указан.

Собеседники утверждают, что администрация Трампа неохотно берет на себя обязательства относительно будущих инвестиций в фонд и откладывает этот вопрос на дальнейшее обсуждение. При этом Вашингтон настаивает, чтобы расходы США на войну в Украине считались вкладом в фонд.

Они отметили, что украинским переговорщикам трудно отговорить американских коллег от такого подхода, лежащего в основе некоторых из самых жестких требований США.

Один из собеседников отметил, что юристы продолжат работать дистанционно на этой неделе, чтобы как можно быстрее завершить проект.

Одной из задач для Киева на следующую онлайн-встречу на этой неделе является предоставление деталей по конкретным проектам, которые можно будет реализовать в рамках соглашения, добавил он.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

11 апреля официальные лица США и Украины встретились, чтобы обсудить предложение США по получению доступа к минеральным ресурсам Украины. СМИ сообщали об "антагонистической" атмосфере встречи.

Украинская делегация в ходе этих технических консультаций в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.

15 апреля президент Владимир Зеленский отметил, что переговоры между украинской и американской командами о соглашении о недрах на прошлой неделе прошли позитивно.