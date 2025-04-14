В уряді сподіваються на продовження переговорів з США щодо угоди про надра

Українська делегація у ході технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні минулої п'ятниці передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі загальнонаціонального телемарафону у понеділок, передає "Європейська правда".

Вона зазначила, що не може повідомляти багато деталей про зустріч.

"Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються. Стосовно того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення", – сказала Стефанішина.

"Але я розраховую на те, що після цих консультацій продовжаться переговори – доки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно", – додала вона.

Технічні консультації стосовно угоди про мінерали зі США відбулися за участю команд міністерств юстиції та економіки України.

Як повідомляли ЗМІ, офіційні особи США і України зустрілися в п'ятницю, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України, але перспективи прориву були мізерними, враховуючи "антагоністичну" атмосферу зустрічі.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.