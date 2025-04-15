Зеленський каже, що переговори зі США про мінерали пройшли позитивно

Президент Володимир Зеленський зазначив, що переговори між українською та американською командами про угоду про надра минулого тижня пройшли позитивно.

Про це він сказав на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі, повідомляє "Європейська правда".

Президент зауважив, що перемовини відбулися на технічному рівні та пройшли позитивно.

"Поки що обидві сторони закінчили зустріч в позитиві", – сказав він.

Президент додав, що переговори – онлайн та офлайн – будуть продовжуватися до кінця цього тижня.

Після всіх цих консультацій, за словами Зеленського, команди покажуть, "що вони напрацювали".

Нагадаємо, офіційні особи США і України зустрілися в п'ятницю, 11 квітня, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України. ЗМІ повідомляли про "антагоністичну" атмосферу зустрічі.

Українська делегація у ході цих технічних консультацій у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.