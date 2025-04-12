Reuters каже про антагоністичну атмосферу зустрічі України і США щодо угоди про надра

Офіційні особи США і України зустрілися в п'ятницю, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України, але перспективи прориву були мізерними, враховуючи "антагоністичну" атмосферу зустрічі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Reuters джерело, обізнане з цим питанням.

За словами джерела, напруженість у переговорах у Вашингтоні виникла через останній проєкт пропозиції адміністрації Трампа, який є більш експансивним, ніж початкова версія.

"Атмосфера переговорів дуже антагоністична", – сказало джерело, вказуючи на "максималістський" проєкт, представлений адміністрацією Трампа минулого місяця.

Представник Міністерства фінансів підтвердив, що дискусії відбуваються, назвавши їх "технічними за своєю природою".

Останній проєкт надасть США привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин і вимагатиме від Києва розміщувати в спільному інвестиційному фонді всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями.

Запропонована угода, однак, не надасть Києву гарантій безпеки з боку США, що є головним пріоритетом президента України Володимира Зеленського.

Джерело повідомило, що однією з "пасхалок", знайдених у документі, була вимога США до Міжнародної фінансової корпорації розвитку уряду США взяти під контроль газопровід російського енергетичного гіганта "Газпром", що проходить через Україну в Європу.

За словами джерела, український уряд найняв юридичну фірму Hogan Lovells в якості зовнішнього радника щодо угоди з видобутку корисних копалин.

У середу Зеленський заявив, що угода з видобутку корисних копалин має бути вигідною для обох країн і може бути структурована таким чином, щоб сприяти модернізації України.

Вищі посадові особи України, включаючи прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра фінансів Сергія Марченка, будуть у Вашингтоні протягом двох тижнів на зустрічах Міжнародного валютного фонду і Світового банку, в тому числі на зустрічі міністрів, присвяченій Україні, яка відбудеться 25 квітня, повідомили кілька джерел, знайомих з планами.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що відносини між Вашингтоном і Києвом "повернулися на правильний шлях", про що свідчить відновлення переговорів щодо запропонованої угоди про видобуток корисних копалин.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.