В уряді Франції відреагували на серію нападів на в’язниці

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен назвав спробами дестабілізації та залякування напади на в’язниці, що сталися за останні дві доби у різних місцях по території країни.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Дарманен заявив, що особи, які стоять за нападами на в’язниці і псуванням автомобілів співробітників – "явно люди, які намагаються дестабілізувати державу шляхом залякування".

"Вони це роблять, тому що ми вживаємо заходів проти тієї розслабленої атмосфери, яка досі панувала у наших в’язницях і привела нашу країну до великих труднощів – як мереж наркоторгівлі, що тягнуться від камер. Звідти замовляють вбивства, відмивають гроші, погрожують правоохоронцям, магістратам, представникам пенітенціарної служби і втікають", – прокоментував Жеральд Дарманен.

"Потрібно взятися за все це з суворістю, спокоєм і рішучістю", – додав він.

Нагадаємо, 15 квітня повідомили про серію нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах. Вночі з 15 на 16 квітня у Франції зафіксували нові інциденти.