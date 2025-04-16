В правительстве Франции отреагировали на серию нападений на тюрьмы

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен назвал попытками дестабилизации и запугивания нападения на тюрьмы, произошедшие за последние двое суток в разных местах по территории страны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Дарманен заявил, что лица, стоящие за нападениями на тюрьмы и порчей автомобилей сотрудников – "явно люди, которые пытаются дестабилизировать государство путем запугивания".

"Они это делают, потому что мы принимаем меры против той расслабленной атмосферы, которая до сих пор царила в наших тюрьмах и привела нашу страну к большим трудностям – сетям наркоторговли, тянущимся от камер. Оттуда заказывают убийства, отмывают деньги, угрожают правоохранителям, магистратам, представителям пенитенциарной службы – и сбегают", – прокомментировал Жеральд Дарманен.

"Нужно взяться за все это со строгостью, спокойствием и решительностью", – добавил он.

Напомним, 15 апреля сообщили о серии нападений на французские тюрьмы или уничтожений авто работников в нескольких городах. В ночь с 15 на 16 апреля во Франции зафиксировали новые инциденты.