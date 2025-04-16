Axios: Трампа розізлив запланований брифінг Маска про Китай, після чого його скасували

Американський мільярдер Ілон Маск минулого місяця справді мав узяти участь у секретному брифінгу щодо Китаю, але про це дізнався Дональд Трамп і розпорядився скасувати його.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізнався портал Axios.

За словами джерел Axios, запланований брифінг Маска в Пентагоні роздратував Трампа.

"Президент все ще обожнює Ілона, але є деякі червоні лінії. У Ілона багато бізнесу в Китаї, і він має там хороші відносини, і цей брифінг просто не був правильним", – сказав посадовець адміністрації Трампа на умовах анонімності.

За його словами, коли президент США дізнався про брифінг, він сказав: "Якого хріна там буде Ілон? Переконайтеся, що він не піде".

Про інцидент стало публічно відомо 20 березня, коли сам Трамп спростував повідомлення The New York Times про візит Маска до Пентагону. Воно, однак, зʼявилось уже після того, як брифінг був скасований.

Маск у результаті відвідав Пентагон наступного дня, але про Китай там не йшлось.

Раніше стало відомо, що Пентагон відправив у адміністративну відпустку двох посадовців після розслідування можливого витоку конфіденційної інформації – зокрема й про візит мільярдера.