Axios: Трампа разозлил запланированный брифинг Маска о Китае, после чего его отменили

Американский миллиардер Илон Маск в прошлом месяце действительно должен был принять участие в секретном брифинге по Китаю, но об этом узнал Дональд Трамп и распорядился отменить его.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнал портал Axios.

По словам источников Axios, запланированный брифинг Маска в Пентагоне разозлил Трампа.

"Президент все еще обожает Илона, но есть некоторые красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и он имеет там хорошие отношения, и этот брифинг просто не был правильным", – сказал чиновник администрации Трампа на условиях анонимности.

По его словам, когда президент США узнал о брифинге, он сказал: "Какого хрена там будет Илон? Убедитесь, что он не уйдет".

Об инциденте стало публично известно 20 марта, когда сам Трамп опроверг сообщение The New York Times о визите Маска в Пентагон. Оно, однако, появилось уже после того, как брифинг был отменен.

Маск в итоге посетил Пентагон на следующий день, но о Китае там речь не шла.

Ранее стало известно, что Пентагон отправил в административный отпуск двух чиновников после расследования возможной утечки конфиденциальной информации – в том числе и о визите миллиардера.