ЗМІ: Пентагон відсторонив двох посадовців у зв'язку з розслідуванням витоку інформації

У вівторок, 15 квітня, Пентагон відправив у адміністративну відпустку двох посадовців після розслідування можливого витоку конфіденційної інформації.

Про це Politico повідомили три представники оборонного відомства, пише "Європейська правда".

За даними посадовців, Ден Колдуелл, старший радник міністра оборони Піта Гегсета, був випроваджений з Пентагону співробітниками служби безпеки, а його доступ до будівлі призупинили до подальшого розслідування.

Ще один відсторонений – Дарін Селнік, заступник керівника апарату Пентагону.

За словами одного з посадовців, витоки, що розслідуються, стосуються військових оперативних планів щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, суперечливого візиту Ілона Маска до Пентагону і призупинення збору розвідувальної інформації про Україну.

Як зазначає видання, Колдуелл, ветеран морської піхоти часів війни в Іраку, який раніше працював у правому аналітичному центрі "Оборонні пріоритети", відігравав ключову роль у консультуванні Пентагону щодо України.

А Селнік на початку цього року також виконував обов'язки заступника міністра оборони з питань персоналу та боєготовності.

Як відомо, нещодавно адміністрацію Трампа сколихнув скандал, коли радник президента з нацбезпеки Майк Волц і його команда створили цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.

Зокрема, американський сенатор-демократ Адам Шифф після скандалу з чатами Signal висловив занепокоєння, що Росія могла отримати з одного з таких чатів секретну інформацію про плани і наміри США щодо війни в Україні.

10 квітня писали, що адміністрація Дональда Трампа жорстко обмежила коло осіб, які мають доступ до особливо секретної щоденної доповіді, яку готує розвідка для президента США.