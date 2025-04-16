Мэр Варшавы сохраняет шансы стать президентом Польши

Мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши от партии власти "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский сохраняет шансы выиграть выборы во втором туре.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос CBOS, данные которого приводит Onet.

Если бы Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость", встретились во втором туре выборов, кандидат от "Гражданской коалиции" получил бы 52% голосов. Согласно опросу, Навроцкий получил бы 44% голосов.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Тшасковский и антиукраинский кандидат от партии "Конфедерация" Славомир Менцен, за первого проголосовал бы 51% избирателей, а за второго – 47%.

Опрос проводился телефонных интервью с помощью компьютера (CATI – 87,5%) и онлайн-интервью (CAWI – 12,5%) в период с 7 по 9 апреля 2025 года на выборке 1000 совершеннолетних жителей Польши.

Как сообщалось, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.

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