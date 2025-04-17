Німеччина не запросила послів РФ та Білорусі на захід у пам'ять про Другу світову війну

Німецький парламент виключив послів Росії та Білорусі зі списку запрошених на спеціальне засідання 8 травня, присвячене 80-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі.

Про це повідомив у четвер, 17 квітня, речник законодавчого органу, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Речник Бундестагу послався на оцінку федерального уряду в заяві, що пояснює цей крок.

"Ця оцінка призвела до того, що посли Російської Федерації та Білорусі, серед інших, не були запрошені", – сказав він.

Як зазначається, представники інших посольств приєднаються до німецьких законодавців на заході в пленарній залі Бундестагу, який відзначатиме закінчення війни, а разом з нею і закінчення кампанії насильства і геноциду нацистської Німеччини в Європі.

Зазначимо, 16 квітня посли Росії та Білорусі в Берліні – Сергєй Нечаєв і Андрей Шупляк – взяли участь у мовчазному вшануванні пам'яті жертв битви на Зееловських висотах, попри рекомендацію не запрошувати їх.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.