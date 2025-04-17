Германия не пригласила послов РФ и Беларуси на мероприятие в память о Второй мировой войне

Немецкий парламент исключил послов России и Беларуси из списка приглашенных на специальное заседание 8 мая, посвященное 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

Об этом сообщил в четверг, 17 апреля, представитель законодательного органа, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Представитель Бундестага сослался на оценку федерального правительства в заявлении, объясняющем этот шаг.

"Эта оценка привела к тому, что послы Российской Федерации и Беларуси, среди прочих, не были приглашены", – сказал он.

Как отмечается, представители других посольств присоединятся к немецким законодателям на мероприятии в пленарном зале Бундестага, который будет отмечать окончание войны, а вместе с ней и окончание кампании насилия и геноцида нацистской Германии в Европе.

Отметим, 16 апреля послы России и Беларуси в Берлине – Сергей Нечаев и Андрей Шупляк – приняли участие в молчаливом чествовании памяти жертв битвы на Зееловских высотах, несмотря на рекомендацию не приглашать их.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.