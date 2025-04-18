Венс про припинення війни: є деякі цікаві речі, про які ми можемо повідомити

США налаштовані оптимістично і вірять, що зможуть покласти край "дуже жорстокій війні" між Росією і Україною, заявив у п'ятницю віцепрезидент США Джей Ді Венс

Як пише "Європейська правда", про Венс сказав перед двосторонньою зустріччю з прем'єркою Італії в Римі в п'ятницю, його слова наводить агентство Reuters.

Венс та Джорджа Мелоні зустрічаються менш ніж через 24 години після того, як лідери Італії та США провели зустріч у Вашингтоні.

"Я хочу поінформувати прем'єр-міністра про деякі переговори між Росією та Україною... навіть за останні 24 години, ми вважаємо, що у нас є деякі цікаві речі, про які ми можемо повідомити", – сказав Венс.

"Оскільки переговори тривають, я не буду їх випереджати, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні", – додав віцепрезидент США.

Його коментарі з'явилися через кілька годин після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп відмовиться від спроб укласти мирну угоду між Росією і Україною, якщо не буде чітких ознак того, що це можливо зробити.

Венс додав, що переговори з Мелоні також будуть зосереджені на "торгових переговорах, не тільки між Італією і США, але і з ЄС".

У Кремлі у відповідь на коментарі Рубіо заявили про певний прогрес і напрацювання щодо врегулювання війни в Україні, але відзначили "безліч складних питань".

Президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Росія передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про "припинення вогню" в Україні.