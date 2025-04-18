СМИ: США предлагают ослабление санкций против РФ и отказ обсуждать Украину в НАТО

США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые, в частности, предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало агентство Bloomberg.

Европейские собеседники Bloomberg говорят, что свой план США представили во время серии встреч в Париже накануне, 17 апреля.

Их предложение предусматривает фактическое замораживание войны, причем украинские территории, которые сейчас оккупированы Россией, останутся под контролем Москвы, говорят источники агентства.

Предложение США также предусматривает ослабление санкций против России и отвергает обсуждение стремления Украины стать членом НАТО, пишет Bloomberg, отмечая, что источники отказались раскрывать другие детали.

Один из чиновников, который говорил с Bloomberg на условиях анонимности, заявил, что упомянутые планы не будут "окончательным урегулированием", а европейские союзники Украины не будут признавать ее оккупированные территории российскими.

Чиновники также подчеркнули, что переговоры будут безрезультатными, если Россия не согласится прекратить боевые действия, и отметили важность предоставления Украине гарантий безопасности для обеспечения любого соглашения.

Ранее в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп откажется от попыток заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, если не будет четких признаков того, что это возможно сделать.

В Кремле в ответ на комментарии Рубио заявили об определенном прогрессе и наработках по урегулированию войны в Украине, но отметили "множество сложных вопросов".

Тем временем президент США Дональд Трамп утверждает, что в ближайшие дни Россия передаст Вашингтону ответ на предложение о "прекращении огня" в Украине.