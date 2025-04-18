У Кремлі відреагували на заяву США про можливу відмову від зусиль з досягнення миру

У Кремлі заявили про певний прогрес і напрацювання щодо врегулювання війни в Україні, але відзначили "безліч складних питань".

Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Пєсков відповідав на прохання прокоментувати заяви американської сторони про те, що США можуть вийти з процесу врегулювання в разі відсутності, на їхню думку, прогресу на цьому напрямку.

"Ми вважаємо, що певний прогрес можна, власне, вже констатувати. Це прогрес, пов'язаний із тимчасовим мораторієм, якого дотримувалася Росія, – мораторій щодо незавдання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Російська Федерація дотримувалася цього мораторію, чого не скажеш про українців", – сказав Пєсков.

"Певні напрацювання вже є, але, звичайно ж, попереду ще багато складних обговорень", – додав він.

Відповідаючи на запитання про ймовірність виходу США з процесу врегулювання, прессекретар зазначив, що це запитання "потрібно ставити у Вашингтоні".

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав зустрічі в Парижі в четвер, 17 квітня, дипломатичним успіхом Франції, який поєднав за одним столом американців, європейців та українців.

А спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив про "дуже продуктивні" зустрічі в Парижі та показав світлину з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником Міністерства оборони Рустемом Умєровим.