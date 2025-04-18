Молдован знову закликали не палити шини на Великдень

Інспекторат охорони довкілля Молдови вкотре закликав жителів країни відмовитися від традиції і не спалювати автомобільні покришки на Великдень.

Про це пише видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Людей попереджають, що спалювання шин дуже шкідливе для здоров'я і довкілля.

"Під час горіння покришок в атмосферу викидаються токсичні речовини, які можуть викликати проблеми з диханням, подразнення очей і шкіри. Це може призвести до довгострокових проблем зі здоров'ям, включно з раком", – ідеться в пресрелізі інспекторату.

Якщо ж люди вирішать все ж палити шини, то їм загрожує штраф.

Також можуть порушників позбавити права займатися певною діяльністю на строк від 6 місяців до одного року.

У великодню ніч у деяких населених пунктах Молдови за традицією палять багаття і підпалюють автомобільні покришки. Це нібито символізує вигнання злих духів.

У минулому на Великдень палили багаття з дров, зараз же підпалюють переважно покришки.

Із подібними закликами до жителів Молдови звертались і в минулі роки.