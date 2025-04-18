Молдован снова призвали не жечь шины на Пасху

Инспекторат охраны окружающей среды Молдовы в очередной раз призвал жителей страны отказаться от традиции и не сжигать автомобильные покрышки на Пасху.

Об этом пишет издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Людей предупреждают, что сжигание шин очень вредно для здоровья и окружающей среды.

"Во время горения покрышек в атмосферу выбрасываются токсичные вещества, которые могут вызвать проблемы с дыханием, раздражение глаз и кожи. Это может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, включая рак", – говорится в пресс-релизе инспектората.

Если же люди решат все же же жечь шины, то им грозит штраф.

Также могут нарушителей лишить права заниматься определенной деятельностью на срок от 6 месяцев до одного года.

В пасхальную ночь в некоторых населенных пунктах Молдовы по традиции жгут костры и поджигают автомобильные покрышки. Это якобы символизирует изгнание злых духов.

В прошлом на Пасху жгли костры из дров, сейчас же поджигают преимущественно покрышки.

С подобными призывами к жителям Молдовы обращались и в прошлые годы.