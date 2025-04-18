Рубіо підтвердив генсеку НАТО, що США готові відійти від встановлення миру в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо у телефонній розмові з генсеком НАТО Марком Рютте повідомив, що Сполучені Штати готові відійти від посередницьких зусиль у встановленні миру в Україні, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру.

Про це повідомила речниця Держдепу США Теммі Брюс, розповідаючи про розмову Рубіо та Рютте, пише "Європейська правда".

За словами речниці, Рубіо поінформував Рютте про мирну пропозицію, представлену у четвер українській делегації в Парижі та російським офіційним особам по телефону.

"Держсекретар висловив сподівання президента Трампа і Сполучених Штатів, що ця пропозиція буде прийнята і призведе до міцного і тривалого миру в Україні. Держсекретар підкреслив, що, хоча наша країна віддана справі припинення війни, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відійдуть від посередницьких зусиль у встановленні миру", – заявила Брюс.

Раніше Рубіо заявив, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.