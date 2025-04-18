Рубио подтвердил генсеку НАТО, что США готовы отойти от установления мира в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Соединенные Штаты готовы отойти от посреднических усилий в установлении мира в Украине, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, рассказывая о разговоре Рубио и Рютте, пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря, Рубио проинформировал Рютте о мирном предложении, представленном в четверг украинской делегации в Париже и российским официальным лицам по телефону.

"Госсекретарь выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов, что это предложение будет принято и приведет к прочному и длительному миру в Украине. Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна привержена делу прекращения войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отойдут от посреднических усилий в установлении мира", – заявила Брюс.

Ранее Рубио заявил, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса, но не стал называть конкретных условий, при которых это произойдет.