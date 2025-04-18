Трамп допустив відмову США від "мирних зусиль" щодо України, але сподівається на краще

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може полишити спроби укладення "мирної угоди" між Україною та Росією в разі відсутності прогресу, але не став називати конкретних умов, за яких це станеться.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі 18 квітня, передає "Європейська правда".

Трампа попросили прокоментувати заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що Штати готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо "найближчими днями" побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

За словами американського президента, конкретного числа днів, протягом яких США ухвалять таке рішення, немає, "але ми хочемо зробити це швидко".

"Якщо з якихось причин одна з двох сторін дуже ускладнить це (мирний процес. – Ред.), ми просто скажемо: "Ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди". І ми просто вмиємо руки. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити", – додав він.

Після цього Трамп сказав, що підтримує слова Рубіо, і США "не збираються терпіти" затягування мирних зусиль. "Але я думаю, що у нас є всі шанси вирішити цю проблему", – зазначив президент.

Тим часом стало відомо, що США представили європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною, які, зокрема, передбачають послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню.