Макрон заманивает ученых во Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал иностранных исследователей работать в его стране, анонсировав программу их финансовой поддержки.

Об этом Макрон написал на Х, сообщает "Европейская правда".

По словам французского президента, в его стране "исследования – это приоритет, инновации – это культура, а наука – это безграничный горизонт".

"Исследователи со всего мира, выбирайте Францию, выбирайте Европу! До встречи 5 мая", – добавил Макрон, прикрепив ссылку на анонс платформы поддержки университетов и других исследовательских учреждений в расходах на переезд иностранных ученых во Францию.

Инициатива "Выбери Францию для науки" 5 мая запустит специальную платформу для заявок на размещение международных исследователей.

"Франция стремится противостоять нападениям на академическую свободу во всем мире", – говорится в анонсе, где добавляется, что программа позволит „университетам, школам и исследовательским организациям" подавать заявки на софинансирование от французского правительства для размещения исследователей.

Предположительно, усилия Макрона связаны с последними нападками администрации Дональда Трампа на американские университеты и сокращение их федерального финансирования.

Последней мишенью президента США стал престижный Гарвардский университет, который, по словам Трампа, следует лишить государственных исследовательских контрактов за отказ допустить внешний политический надзор.

Напомним, в марте в правительстве Франции заявили, что французскому исследователю не разрешили въехать в США, где он планировал принять участие в научной конференции в Техасе.

В США на это ответили, что исследователь якобы имел на ноутбуке секретные данные.