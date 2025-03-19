Французького науковця вислали зі США через критику адміністрації Трампа

В уряді Франції висловили жаль у зв'язку з висланням французького вченого зі Сполучених Штатів через його попередню критику політики адміністрації Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

За неофіційною інформацією, інцидент із дослідником із Франції стався 9 березня. Після прибуття до США науковця піддали вибірковій перевірці, в межах якої перевірили робочий комп'ютер і особистий телефон.

У результаті, за даними джерела AFP, французу дорікнули за повідомлення, "які виражають ненависть до Трампа і можуть бути кваліфіковані як тероризм". Наступного дня чоловіка відправили назад до Європи.

Міністр вищої освіти і досліджень Франції Філіп Батіст підтвердив інцидент, який, за його словами, стосувався науковця, що мав представляти Національний центр наукових досліджень (CNRS) на конференції у Техасі.

"Цей захід був ухвалений американською владою, оскільки телефон цього дослідника містив обмін повідомленнями з колегами і друзями, в яких він висловлював особисту думку про дослідницьку політику адміністрації Трампа", – зазначив Батіст.

"Свобода думки, вільні дослідження та академічна свобода – це цінності, які ми будемо продовжувати з гордістю відстоювати. Я буду захищати можливість для всіх французьких дослідників бути вірними цим цінностям, дотримуючись закону", – додав він.

Раніше стало відомо, що Міністерство закордонних справ Німеччини в оновлених рекомендаціях щодо подорожей до Сполучених Штатів попереджає про посилений ризик депортацій.

Посилення заходів на кордонах США за нового президента Дональда Трампа має на меті стримати нелегальну імміграцію в країну.

На початку березня, нагадаємо, американський президент Дональд Трамп підтвердив дискусії щодо збереження тимчасового права на перебування у США українців, які виїхали за кордон у зв’язку з війною.