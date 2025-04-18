Частину Польщі накрила негода, подекуди пейзаж нагадував зиму
Новини — П'ятниця, 18 квітня 2025, 21:09 —
Сильні грози розвинулися в другій половині пʼятниці в південно-східній частині Польщі – в деяких населених пунктах випав град, що спонукало жителів до порівняння із зимовим краєвидом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
Польські синоптики оголосили штормове попередження другого рівня на значній території країни. Негода найбільше уразила Люблінське та Підкарпатське воєводства.
Буревії супроводжувалися переважно сильним дощем і сильним вітром, а також інтенсивним градом.
Kolejny #grad z Podkarpacia⚪– Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) April 18, 2025
📷 Użytkownik Systemu Raportów, JS, Morawsko@IMGWmeteo @MeteoprognozaPL#obserwatorzyburz #burza #pogoda #deszcz #polska #wiosna #burze pic.twitter.com/Yz0ee0EjRm
Найгірша ситуація склалася в Підкарпатському воєводстві, де пожежники виїжджали понад 200 разів.
Місцями – зокрема в одному з найбільших міст воєводства Перемишлі – пройшли інтенсивні зливи з градом, які призвели до "сильного побіління", пише RMF FM.
Згідно з інформацією Державної пожежної служби Польщі, пожежники сьогодні загалом виїжджали на виклики понад 250 разів.
Негода також вирує на півночі Італії – напередодні стало відомо про загиблого після проливних дощів.
А швейцарський гірськолижний курорт відрізало від світу, бо там випало до метра снігу.