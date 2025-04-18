Частину Польщі накрила негода, подекуди пейзаж нагадував зиму

Сильні грози розвинулися в другій половині пʼятниці в південно-східній частині Польщі – в деяких населених пунктах випав град, що спонукало жителів до порівняння із зимовим краєвидом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Польські синоптики оголосили штормове попередження другого рівня на значній території країни. Негода найбільше уразила Люблінське та Підкарпатське воєводства.

Фото із села Люхів-Горішній, Підкарпатське воєводство Польщі Надано RMF FM

Буревії супроводжувалися переважно сильним дощем і сильним вітром, а також інтенсивним градом.

Найгірша ситуація склалася в Підкарпатському воєводстві, де пожежники виїжджали понад 200 разів.

Місцями – зокрема в одному з найбільших міст воєводства Перемишлі – пройшли інтенсивні зливи з градом, які призвели до "сильного побіління", пише RMF FM.

Фото з Перемишля Надано RMF FM

Згідно з інформацією Державної пожежної служби Польщі, пожежники сьогодні загалом виїжджали на виклики понад 250 разів.

Негода також вирує на півночі Італії – напередодні стало відомо про загиблого після проливних дощів.

А швейцарський гірськолижний курорт відрізало від світу, бо там випало до метра снігу.