Швейцарський курорт відрізало від світу через снігопад

Незадовго до Великодня швейцарський гірськолижний курорт відрізало від світу – там випало до метра снігу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Bild.

На висоті 2500 метрів у Альпах випало близько 100 сантиметрів свіжого снігу, тож під’їзна дорога до Церматта закрита, рух залізниці теж перерваний, а сам Церматт відрізаний від зовнішнього світу. Місцева влада надіслала жителям текстове повідомлення із закликом залишатися вдома.

Місцеві ЗМІ повідомили, що рано вранці у п'ятницю в населеному пункті не було електрики. Електромережу було пошкоджено, а ожеледиця та сніг заважають ремонту.

Щоб задовольнити першочергові потреби, у четвер увечері в місцевому спортзалі роздавали гарячий суп. Також облаштували громадську станцію зарядки мобільних телефонів.

Водночас, у зоні катання у четвер і п'ятницю були закриті всі підйомники. Кантон Вале порадив людям уникати прогулянок у лісі або поблизу дерев і води, а також лижних турів через небезпеку сходження лавин і ризик падіння дерев та гілок.

Нагадаємо, напередодні північ Італії накрила негода, у більш ніж 100 муніципалітетах було оголошено найвищий рівень небезпеки через повені.

Унаслідок негоди в Італії є жертви: авто разом з пасажирами провалилось у промоїну на дорозі.