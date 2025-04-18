Швейцарський курорт відрізало від світу через снігопад
Новини — П'ятниця, 18 квітня 2025, 19:00 —
Незадовго до Великодня швейцарський гірськолижний курорт відрізало від світу – там випало до метра снігу.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Bild.
На висоті 2500 метрів у Альпах випало близько 100 сантиметрів свіжого снігу, тож під’їзна дорога до Церматта закрита, рух залізниці теж перерваний, а сам Церматт відрізаний від зовнішнього світу. Місцева влада надіслала жителям текстове повідомлення із закликом залишатися вдома.
Zermatt Switzerland 🇨🇭
17/04/2025 🥶 ❄️☃️
Primavera 🤭 #Switzerland #Wetter #Schweiz #Zermatt pic.twitter.com/ob7qAsecRz– LENA 🇨🇭🇧🇷 (@LnSchweizerin) April 17, 2025
Місцеві ЗМІ повідомили, що рано вранці у п'ятницю в населеному пункті не було електрики. Електромережу було пошкоджено, а ожеледиця та сніг заважають ремонту.
Щоб задовольнити першочергові потреби, у четвер увечері в місцевому спортзалі роздавали гарячий суп. Також облаштували громадську станцію зарядки мобільних телефонів.
Водночас, у зоні катання у четвер і п'ятницю були закриті всі підйомники. Кантон Вале порадив людям уникати прогулянок у лісі або поблизу дерев і води, а також лижних турів через небезпеку сходження лавин і ризик падіння дерев та гілок.
Нагадаємо, напередодні північ Італії накрила негода, у більш ніж 100 муніципалітетах було оголошено найвищий рівень небезпеки через повені.
Унаслідок негоди в Італії є жертви: авто разом з пасажирами провалилось у промоїну на дорозі.