Часть Польши накрыла непогода, кое-где пейзаж напоминал зиму

Сильные грозы развились во второй половине пятницы в юго-восточной части Польши – в некоторых населенных пунктах выпал град, что побудило жителей к сравнению с зимним пейзажем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Польские синоптики объявили штормовое предупреждение второго уровня на значительной территории страны. Непогода больше всего поразила Люблинское и Подкарпатское воеводства.

Фото из села Люхов-Горишний, Подкарпатское воеводство Польши Предоставлено RMF FM

Ураганы сопровождались преимущественно сильным дождем и сильным ветром, а также интенсивным градом.

Худшая ситуация сложилась в Подкарпатском воеводстве, где пожарные выезжали более 200 раз.

Местами – в частности в одном из крупнейших городов воеводства Перемышле – прошли интенсивные ливни с градом, которые привели к "сильному побелению", пишет RMF FM.

Фото из Перемышля Предоставлено RMF FM

Согласно информации Государственной пожарной службы Польши, пожарные сегодня в целом выезжали на вызовы более 250 раз.

Непогода также бушует на севере Италии – накануне стало известно о погибшем после проливных дождей.

А швейцарский горнолыжный курорт отрезало от мира, потому что там выпало до метра снега.