Часть Польши накрыла непогода, кое-где пейзаж напоминал зиму
Новости — Пятница, 18 апреля 2025, 21:09 —
Сильные грозы развились во второй половине пятницы в юго-восточной части Польши – в некоторых населенных пунктах выпал град, что побудило жителей к сравнению с зимним пейзажем.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.
Польские синоптики объявили штормовое предупреждение второго уровня на значительной территории страны. Непогода больше всего поразила Люблинское и Подкарпатское воеводства.
Ураганы сопровождались преимущественно сильным дождем и сильным ветром, а также интенсивным градом.
Худшая ситуация сложилась в Подкарпатском воеводстве, где пожарные выезжали более 200 раз.
Kolejny #grad z Podkarpacia⚪– Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) April 18, 2025
📷 Użytkownik Systemu Raportów, JS, Morawsko@IMGWmeteo @MeteoprognozaPL#obserwatorzyburz #burza #pogoda #deszcz #polska #wiosna #burze pic.twitter.com/Yz0ee0EjRm
Местами – в частности в одном из крупнейших городов воеводства Перемышле – прошли интенсивные ливни с градом, которые привели к "сильному побелению", пишет RMF FM.
Согласно информации Государственной пожарной службы Польши, пожарные сегодня в целом выезжали на вызовы более 250 раз.
Непогода также бушует на севере Италии – накануне стало известно о погибшем после проливных дождей.
А швейцарский горнолыжный курорт отрезало от мира, потому что там выпало до метра снега.