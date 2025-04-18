Негода в Італії: авто разом з пасажирами провалилось у промоїну на дорозі, є загиблий

На півночі Італії поблизу міста Віченца через потоки води на дорозі утворилась промоїна, в яку провалився автомобіль з батьком і сином.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

Пожежна бригада безперервно з 2-ї години ночі шукала чоловіка та його сина, які зникли в потоці після того, як вони, ймовірно, впали разом з автомобілем у промоїну на вулиці Терраглі у Вальданьйо поблизу Віченци.

фото Ansa

У пошуках брали участь наземні команди з командного пункту у Віченці, рятувальники на річці, водолази і безпілотники з регіонального підрозділу Венето, а також вертоліт Drago з льотного відділу Венеції.

Тіло одного з двох зниклих безвісти, які впали разом з автомобілем у воронку, було знайдено в утримуючому басейні в Тріссіно вранці у п'ятницю.

Згідно з реконструкцією, автомобіль був затягнутий в яму і опинився в потоці. Пожежники Віченци, які вже були зайняті пошуками вночі, помітили тіло в басейні і з 9:30 займалися його вилученням з води.

Крім того, 92-річний чоловік загинув під час сильної повені на півночі Італії, підтвердили в четвер рятувальні служби.

Нагадаємо, у більш ніж 100 муніципалітетах Північної Італії було оголошено найвищий рівень небезпеки через повені.