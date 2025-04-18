Негода в Італії: авто разом з пасажирами провалилось у промоїну на дорозі, є загиблий
Новини — П'ятниця, 18 квітня 2025, 11:42 —
На півночі Італії поблизу міста Віченца через потоки води на дорозі утворилась промоїна, в яку провалився автомобіль з батьком і сином.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.
Пожежна бригада безперервно з 2-ї години ночі шукала чоловіка та його сина, які зникли в потоці після того, як вони, ймовірно, впали разом з автомобілем у промоїну на вулиці Терраглі у Вальданьйо поблизу Віченци.
У пошуках брали участь наземні команди з командного пункту у Віченці, рятувальники на річці, водолази і безпілотники з регіонального підрозділу Венето, а також вертоліт Drago з льотного відділу Венеції.
Тіло одного з двох зниклих безвісти, які впали разом з автомобілем у воронку, було знайдено в утримуючому басейні в Тріссіно вранці у п'ятницю.
Згідно з реконструкцією, автомобіль був затягнутий в яму і опинився в потоці. Пожежники Віченци, які вже були зайняті пошуками вночі, помітили тіло в басейні і з 9:30 займалися його вилученням з води.
Крім того, 92-річний чоловік загинув під час сильної повені на півночі Італії, підтвердили в четвер рятувальні служби.
Нагадаємо, у більш ніж 100 муніципалітетах Північної Італії було оголошено найвищий рівень небезпеки через повені.