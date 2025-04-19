Трамп і Стармер поговорили про мирне врегулювання в Україні

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели телефонну розмову, в ході якої йшлося, зокрема, про мирне врегулювання у розв’язаній РФ війні проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Білого дому.

Як зазначили у Білому домі, Трамп і Стармер обговорили питання двосторонньої торгівлі, переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні та регіональну безпеку на Близькому Сході.

Президент Трамп розповів, що "з нетерпінням чекає майбутнього державного візиту" до британського короля Чарльза III наприкінці цього року.

Нагадаємо, Стармер після російського ракетного удару по цивільних у Сумах заявив, що лідер РФ Владімір Путін має погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов.