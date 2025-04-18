Трамп заявив, що може відвідати короля Британії у вересні

Американський президент Дональд Трамп у четвер, 17 квітня, повідомив, що планує зустрітися з королем Чарльзом III у вересні цього року під час свого другого державного візиту до Великої Британії.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Очікується, що місцем проведення стане Віндзорський замок. Ймовірно, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент США обговорили цей візит під час телефонної розмови.

У четвер, 17 квітня, Трамп натякнув, що Букінгемський палац "визначає дату на вересень".

"Мене запросив король і країна – чудова країна. Вони організують друге, як ви знаєте, друге свято… це саме так: свято, і це прекрасно, і це вперше, коли таке відбувається з однією людиною...Я друг Чарльза, дуже поважаю короля Чарльза та його родину, Вільяма, ми справді маємо велику повагу до родини. І, гадаю, зараз визначають дату на вересень", – сказав він.

Як нагадала газета, у лютому король особисто запросив подружжя Трампів зупинитися або в Дамфріс-хаусі, або в замку Балморал, обидва маєтки розташовані в Шотландії.

Під час своєї поїздки до Білого дому Стармер передав президенту США запрошення від монарха у вигляді офіційного листа.

Традиційно президенти США на другий термін не отримують запрошення на державний візит, а натомість їх запрошують на чаювання або обід із монархом у Віндзорському замку.

Ще напередодні затвердження американських тарифів у Британії заявили, що все ще сподіваються, що будь-які тарифи, запроваджені Трампом, будуть незабаром скасовані, якщо обидві сторони зможуть узгодити контури нового економічного партнерства.

Стармер своєю чергою заявив, що оголошені Трампом тарифи "очевидно" матимуть економічний вплив, однак додав, що британський уряд реагуватиме на них "з холодною і спокійною головою".

3 квітня міністр торгівлі Великої Британії Джонатан Рейнольдс висловив упевненість у можливості знизити новий 10-відсотковий тариф, який запровадив Трамп на експорт з країни.

А 15 квітня американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США "дуже наполегливо працюють" з Великою Британією над переговорами про "велику" торговельну угоду.