Прем’єр Британії: Путін повинен погодитися негайне безумовне припинення вогню

Глава уряду Британії Кір Стармер після російського ракетного удару по цивільних у Сумах заявив, що лідер РФ Владімір Путін має погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов.

Про це Стармер написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Керівник уряду Британії зазначив, що шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах.

"Мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов", – переконаний Стамер.

Між тим, президент Франції Емманюель Макрон заявив після атаки РФ на Суми, що сьогодні Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям президента США Трампа.

Президент Литви Гітанас Науседа після російського ракетного удару по Сумах заявив, що тільки сила може змусити Росію зупинити її загарбницьку війну.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинули щонайменше 32 людини, серед них дві дитини. Постраждали 99 осіб.