Трамп и Стармер поговорили о мирном урегулировании в Украине

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор, в ходе которого речь шла, в частности, о мирном урегулировании в развязанной РФ войне против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Белого дома.

Как отметили в Белом доме, Трамп и Стармер обсудили вопросы двусторонней торговли, переговоры по мирному урегулированию конфликта в Украине и региональную безопасность на Ближнем Востоке.

Президент Трамп рассказал, что "с нетерпением ждет предстоящего государственного визита" к британскому королю Чарльзу III в конце этого года.

Напомним, Стармер после российского ракетного удара по гражданским в Сумах заявил, что лидер РФ Владимир Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий.