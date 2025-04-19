У Литві зафіксували температурний рекорд квітня: повітря прогрілося до 29 градусів

У п'ятницю, 18 квітня, в Литві зафіксували квітневий температурний рекорд: у чотирьох містах країни повітря прогрілося до 29,1 градуса за Цельсієм.

Про це повідомляє LRT з посиланням на дані Литовської гідрометеорологічної служби, пише "Європейська правда".

Служба поінформувала, що день 18 квітня був одним із найтепліших квітневих днів за всю історію литовських спостережень.

"За попередніми даними, 18 квітня зафіксовано новий рекорд найвищої температури повітря. Одразу в чотирьох населених пунктах – Кретінге, Пагегяй, Шілуте і Тауразі – повітря прогрілося до 29,1 °C", – йдеться у повідомленні.

Попередній рекорд 18 квітня було зафіксовано 66 років тому, коли повітря в Шяуляй прогрілося до 23,1 градуса.

Крім того, у п'ятницю в Естонії було офіційно встановлено новий абсолютний температурний рекорд квітня: у південно-східній частині країни повітря прогрілося майже до 28 градусів тепла.

Тим часом швейцарський гірськолижний курорт Церматт у ці дні відрізало від світу – там випало до метра снігу.