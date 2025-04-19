В Литве зафиксировали температурный рекорд апреля: воздух прогрелся до 29 градусов

В пятницу, 18 апреля, в Литве зафиксировали апрельский температурный рекорд: в четырех городах страны воздух прогрелся до 29,1 градуса по Цельсию.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Литовской гидрометеорологической службы, пишет "Европейская правда".

Служба сообщила, что день 18 апреля был одним из самых теплых апрельских дней за всю историю литовских наблюдений.

"По предварительным данным, 18 апреля зафиксирован новый рекорд самой высокой температуры воздуха. Сразу в четырех населенных пунктах – Кретинге, Пагегяй, Шилуте и Таурази – воздух прогрелся до 29,1 °C", – говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд 18 апреля был зафиксирован 66 лет назад, когда воздух в Шяуляй прогрелся до 23,1 градуса.

Кроме того, в пятницу в Эстонии был официально установлен новый абсолютный температурный рекорд апреля: в юго-восточной части страны воздух прогрелся почти до 28 градусов тепла.

Тем временем швейцарский горнолыжный курорт Церматт в эти дни отрезало от мира – там выпало до метра снега.