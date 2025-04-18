В Естонії встановлено абсолютний температурний рекорд квітня

У п'ятницю в Естонії було офіційно встановлено новий абсолютний температурний рекорд квітня: у південно-східній частині країни повітря прогрілося майже до 28 градусів тепла.

Про це інформує Postimees, пише "Європейська правда".

Як повідомив Департамент з питань довкілля, у місті Валга у п'ятницю максимальна температура повітря становила 27,8 градуса за Цельсієм.

Попередній рекорд було зафіксовано в місті Кунда, де 24 квітня 2000 року температура повітря досягла 27,6 градуса за Цельсієм.

За всю історію вимірювань температура повітря в Естонії до 24 квітня жодного разу не піднімалася вище 27 градусів тепла – це сталося вперше.

Тим часом, швейцарський гірськолижний курорт Церматт у ці дні відрізало від світу – там випало до метра снігу.

А північ Італії накрила негода, у більш ніж 100 муніципалітетах було оголошено найвищий рівень небезпеки через повені.