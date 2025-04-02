CNN: посланець Путіна, звільнений з-під санкцій, їде на переговори у США

Російський переговірник Кирил Дмитрієв відвідає Вашингтон цього тижня, щоб зустрітися зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо CNN від американського посадовця і двох джерел, знайомих з планами.

За словами посадовця США, Дмитрієв прибуде для переговорів про зміцнення відносин між двома країнами, що прагнуть завершити війну в Україні.

Його поїздка стане першим візитом для переговорів російського представника такого рангу до Вашингтона з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Візит знаменує подальший крок у помітному потеплінні відносин між двома країнами після повернення президента Дональда Трампа на посаду в січні.

Дмитрієв є близьким радником Владіміра Путіна і в лютому разом з іншими російськими посадовцями їздив до Ер-Ріяда в Саудівській Аравії, щоб почати обговорення врегулювання війни в Україні.

Він також працював з Віткоффом над звільненням американського вчителя Марка Фогеля з Росії, що адміністрація Трампа привітала як жест доброї волі.

Уряд США тимчасово зняв санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду в США, повідомило одне зі знайомих джерел.

Інше джерело повідомило, що було зроблено запит до Міністерства фінансів про тимчасове призупинення санкцій.

Представник Державного департаменту повідомив CNN, що "візові документи є конфіденційними згідно із законодавством США", тому вони "не можуть коментувати окремі випадки видачі віз".

За даними агентства Reuters, високопосадовці адміністрації Трампа останніми днями почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців.

Тим часом, 50 сенаторів США представили нові санкції проти Росії за зрив мирних зусиль Трампа.