CNN: посланник Путина, освобожденный из-под санкций, едет на переговоры в США

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно CNN от американского чиновника и двух источников, знакомых с планами.

По словам чиновника США, Дмитриев прибудет для переговоров об укреплении отношений между двумя странами, стремящимися завершить войну в Украине.

Его поездка станет первым визитом для переговоров российского представителя такого ранга в Вашингтон с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Визит знаменует дальнейший шаг в заметном потеплении отношений между двумя странами после возвращения президента Дональда Трампа в должность в январе.

Дмитриев является близким советником Владимира Путина и в феврале вместе с другими российскими чиновниками ездил в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, чтобы начать обсуждение урегулирования войны в Украине.

Он также работал с Уиткоффом надосвобождением американского учителя Марка Фогеля из России, что администрация Трампа приветствовала как жест доброй воли.

Правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в США, сообщил один из знакомых источников.

Другой источник сообщил, что был сделан запрос в Министерство финансов о временной приостановке санкций.

Представитель Государственного департамента сообщил CNN, что "визовые документы являются конфиденциальными согласно законодательству США", поэтому они "не могут комментировать отдельные случаи выдачи виз".

По данным агентства Reuters, высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев.

Тем временем, 50 сенаторов США представили новые санкции против России за срыв мирных усилий Трампа.