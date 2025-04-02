WP: радник Трампа з нацбезпеки і його команда спілкувались через незахищений Gmail

Члени Ради національної безпеки при президенті Дональді Трампі, включно з радником із національної безпеки Майклом Волцом, вели урядові справи через особисті акаунти Gmail.

Як повідомляє "Європейська правда", про це ідеться в документах, вивчених The Washington Post.

Як зазначає видання, використання Gmail стало ще одним прикладом сумнівної практики використання незахищених каналів зв’язку посадовцями команди Трампа після скандалу з месенджером Signal.

Згідно з електронними листами, які вивчили журналісти видання, високопоставлений помічник Волца використовував комерційний сервіс електронної пошти для розмов з колегами з інших урядових установ, що стосувалися секретних військових позицій і потужних систем озброєнь.

У той час як співробітник РНБ користувався своїм акаунтом у Gmail, його колеги з міжвідомчих служб використовували акаунти, видані урядом, як показують заголовки електронного листування.

Видання також поспілкувалося з трьома неназваними посадовцями, які розповіли, що сам Волц отримував на свою скриньку Gmail менш конфіденційну, але потенційно чутливу інформацію, зокрема свій розклад та інші робочі документи.

За словами посадовців, Волц іноді копіював дані зі свого розкладу і надсилав їх у Signal, щоб скоординувати зустрічі та обговорення.

Співрозмовник видання також розповів, що Волц створив ще й інші чати в Signal з членами уряду на чутливі теми, в тому числі про Сомалі і війну Росії проти України.

Опитані виданням експерти зазначили, що використання особистої електронної пошти, навіть для несекретних даних, є ризикованим, враховуючи високу цінність, яку іноземні спецслужби надають комунікації та розкладу вищих посадових осіб держави, таких як радник з питань національної безпеки.

Речник Ради з нацбезпеки Браян Г'юз заявив, що не бачив жодних доказів того, що Волц використовував свою особисту електронну пошту, як це було описано.

"Волц не надсилав і не буде надсилати секретну інформацію на відкритий акаунт", – сказав Г'юз.

Відповідаючи на запитання про те, що співробітник Волца обговорював чутливі військові питання через Gmail, Г'юз сказав, що співробітники РНБ мають інструкції щодо використання "лише захищених платформ для секретної інформації".

Нещодавно головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Оскільки й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалася секретна інформація, The Atlantic 26 березня опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.

Раніше ЗМІ повідомляли, нібито віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз закликали Трампа звільнити свого радника з нацбезпеки через скандал.

Однак у Білому домі згодом офіційно заявили, що скандал із Signal для них "закритий".