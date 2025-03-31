У Білому домі кажуть, що скандал із Signal для них "закритий"

Білий дім вважає справу про витік інформації з чату в месенджері Signal, де посадовці у сфері національної безпеки обговорювали удари по Ємену, "закритою".

Таке журналістам 31 березня сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

Реагуючи на повідомлення ЗМІ про можливе звільнення радника з нацбезпеки Майка Волца, Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп продовжує вважати Волца частиною своєї команди.

"І ця справа була закрита тут, у Білому домі, наскільки ми можемо судити. Були зроблені кроки, щоб гарантувати, що щось подібне, очевидно, ніколи не зможе повторитися", – додала вона.

Речниця Білого дому наголосила, що Трамп, Волц і решта посадовців у сфері нацбезпеки "дуже добре працюють разом".

Раніше ЗМІ повідомляли, нібито віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз закликали Трампа звільнити свого радника з нацбезпеки через скандал.

Інцидент розпочався минулого тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.