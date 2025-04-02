WP: советник Трампа по нацбезопасности и его команда общались через незащищенный Gmail

Члены Совета национальной безопасности при президенте Дональде Трампе, включая советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, вели правительственные дела через личные аккаунты Gmail.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в документах, изученных The Washington Post.

Как отмечает издание, использование Gmail стало еще одним примером сомнительной практики использования незащищенных каналов связи чиновниками команды Трампа после скандала с мессенджером Signal.

Согласно электронным письмам, которые изучили журналисты издания, высокопоставленный помощник Уолтца использовал коммерческий сервис электронной почты для разговоров с коллегами из других правительственных учреждений, касающихся секретных военных позиций и мощных систем вооружений.

В то время как сотрудник СНБ пользовался своим аккаунтом в Gmail, его коллеги из межведомственных служб использовали аккаунты, выданные правительством, как показывают заголовки электронной переписки.

Издание также пообщалось с тремя неназванными чиновниками, которые рассказали, что сам Уолтц получал на свой ящик Gmail менее конфиденциальную, но потенциально чувствительную информацию, в частности, свое расписание и другие рабочие документы.

По словам чиновников, Уолтц иногда копировал данные из своего расписания и отправлял их в Signal, чтобы скоординировать встречи и обсуждения.

Собеседник издания также рассказал, что Уолтц создал еще и другие чаты в Signal с членами правительства на чувствительные темы, в том числе о Сомали и войне России против Украины.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что использование личной электронной почты, даже для несекретных данных, является рискованным, учитывая высокую ценность, которую иностранные спецслужбы придают коммуникации и расписанию высших должностных лиц государства, таких как советник по вопросам национальной безопасности.

Представитель Совета по нацбезопасности Брайан Хьюз заявил, что не видел никаких доказательств того, что Уолтц использовал свою личную электронную почту, как это было описано.

"Уолтц не отправлял и не будет отправлять секретную информацию на открытый аккаунт", – сказал Хьюз.

Отвечая на вопрос о том, что сотрудник Уолтца обсуждал чувствительные военные вопросы через Gmail, Хьюз сказал, что сотрудники СНБ имеют инструкции по использованию "только защищенных платформ для секретной информации".

Недавно главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, где утверждал, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности ошибочно добавил его в чат Signal, где топ-чиновники администрации обсуждали удары по Йемену.

Поскольку и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic 26 марта опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, которая наносила удары по Йемену.

Ранее СМИ сообщали, якобы вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз призвали Трампа уволить своего советника по нацбезопасности из-за скандала.

Однако в Белом доме впоследствии официально заявили, что скандал с Signal для них "закрыт".