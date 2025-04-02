Глава МЗС Німеччини після України вирушила до Молдови

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка незабаром залишить посаду, у середу, 2 квітня, відвідає Молдову.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

В ході візиту Бербок зустрінеться з президенткою Молдови Маєю Санду і прем'єр-міністром Доріном Речаном. Ключовою темою перемовин стануть питання енергопостачання.

Глава МЗС Німеччини також пообіцяє Молдові європейську підтримку, оскільки країна стикається з постійними спробами російського впливу напередодні парламентських виборів, що відбудуться пізніше цього року.

Перед візитом Бербок розкритикувала главу Кремля Владіміра Путіна за спроби підірвати демократію в Молдові за допомогою дезінформації, кампаній фейкових новин і підкупу виборців.

Вона назвала демократію Молдови стійкою і заявила, що майбутнє країни в ЄС знаходиться в межах досяжності.

Бербок також підтвердила, що європейська підтримка Молдови залишатиметься сильною.

За її словами, завдяки європейській та німецькій допомозі Молдова стабілізувала свою економіку, протистояла гібридним атакам Росії і взяла під контроль інфляцію та енергетичну кризу.

Напередодні Бербок перебувала з візитом в Україні. В ході візиту вона, зокрема, отримала спеціальну нагороду від МЗС України як подяку за її допомогу Україні протягом останніх років.