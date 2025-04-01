Бербок, яка у Києві з прощальним візитом, вручили нагороду МЗС за підтримку України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка завершує роботу на посаді, отримала спеціальну нагороду від МЗС України як подяку за її допомогу Україні протягом останніх років.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга нагадав, що нинішній візит Бербок до Києва – вже дев’ятий за час повномасштабної війни, і загалом одинадцятий за час перебування на посаді.

I was pleased to personally greet @ABaerbock at the Kyiv train station this morning. This is a symbol of our gratitude for her personal efforts to support Ukraine over the years.



This is her ninth visit since Russia's full-scale invasion, and the eleventh of her tenure. On… pic.twitter.com/NM1A2KUPNL – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 1, 2025

Він зазначив, що особисто зустрів міністерку з потяга, щоб підкреслити вдячність за її підтримку України. Крім того, вона отримала спеціальну відзнаку від МЗС.

"Я вручив Анналені нашу спеціальну відзнаку МЗС за підтримку дипломатичних зусиль України, щоб відзначити її особистий внесок… Я подякував колезі за її роботу, що посприяла тому, що Німеччина взяла на себе лідерство у підтримці України – у тому числі останній пакет військової допомоги на 3 млрд євро – що допомогло врятувати тисячі й тисячі життів українців", – написав Сибіга.

"Вдячний за непохитну підтримку Німеччини та хоробрість і рішучість Анналени. Гасло Be brave like Ukraine" – це цілком про неї", – додав він.

Сибіга зазначив, що на їхніх переговорах йшлося про поточний стан справ у двосторонніх відносинах і міжнародні питання, у тому числі про способи досягти справедливого й сталого миру, посилити Україну та натиснути на Росію і забезпечити її відповідальність за скоєні злочини.

Також Сибіга підтвердив, що Україна веде консультації зі США про прийнятну редакцію угоди про мінерали.

Анналена Бербок на спільній пресконференції заявила, що потенційна "угода про надра" зі США про використання рідкісноземельних металів України має відповідати праву ЄС.