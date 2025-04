Бербок, яка у Києві з прощальним візитом, вручили нагороду МЗС за підтримку України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка завершує роботу на посаді, отримала спеціальну нагороду від МЗС України як подяку за її допомогу Україні протягом останніх років.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга нагадав, що нинішній візит Бербок до Києва – вже дев’ятий за час повномасштабної війни, і загалом одинадцятий за час перебування на посаді.

I was pleased to personally greet @ABaerbock at the Kyiv train station this morning. This is a symbol of our gratitude for her personal efforts to support Ukraine over the years.



This is her ninth visit since Russia's full-scale invasion, and the eleventh of her tenure. On… pic.twitter.com/NM1A2KUPNL