Глава МИД Германии после Украины отправилась в Молдову

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая вскоре покинет пост, в среду, 2 апреля, посетит Молдову.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

В ходе визита Бербок встретится с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном. Ключевой темой переговоров станут вопросы энергоснабжения.

Глава МИД Германии также пообещает Молдове европейскую поддержку, поскольку страна сталкивается с постоянными попытками российского влияния в преддверии парламентских выборов, которые состоятся позже в этом году.

Перед визитом Бербок раскритиковала главу Кремля Владимира Путина за попытки подорвать демократию в Молдове с помощью дезинформации, кампаний фейковых новостей и подкупа избирателей.

Она назвала демократию Молдовы устойчивой и заявила, что будущее страны в ЕС находится в пределах досягаемости.

Бербок также подтвердила, что европейская поддержка Молдовы будет оставаться сильной.

По ее словам, благодаря европейской и немецкой помощи Молдова стабилизировала свою экономику, противостояла гибридным атакам России и взяла под контроль инфляцию и энергетический кризис.

Накануне Бербок находилась с визитом в Украине. В ходе визита она, в частности, получила специальную награду от МИД Украины в благодарность за ее помощь Украине в течение последних лет.