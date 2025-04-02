У Литві бачать потенціал для збільшення імпорту газу зі США через термінал у Клайпеді

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас вважає, що Литва може збільшити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) зі США через термінал у Клайпеді до "максимально можливого обсягу".

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Вайчюнас, який цього тижня перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що бачить "великий потенціал" для ширшої спрівпраці зі США в енергетичній сфері.

"Імпорт СПГ зі США через Клайпедський СПГ-термінал може бути збільшений до максимально можливого обсягу, щоб задовольнити потреби всього регіону", – зазначив він після зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом.

За словами Вайчюнаса, ще одна мета терміналу – допомогти задовольнити потреби України в постачанні газу, використовуючи його потужності та литовсько-польське газове з'єднання (GIPL).

Вайчюнас і Райт також обговорили шляхи зміцнення співпраці у сфері розвитку чистої енергетики, включаючи ядерну енергетику, нові технології та захист критичної енергетичної інфраструктури в регіоні Балтійського моря.

Серед питань, що розглядалися під час зустрічі, було потенційне використання технології малих модульних реакторів (ММР) в Литві.

У грудні минулого року видання Financial Times писало, що протягом 2024 року країни ЄС імпортували рекордний обсяг російського скрапленого газу.

Згодом група з 10 країн Європейського Союзу почала наполягати на посиленні санкцій проти Росії шляхом запровадження подальших обмежень на природний газ і посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на нафту.