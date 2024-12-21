ЄС імпортує рекордні обсяги російського СПГ у 2024 році

Цього року імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС досяг рекордного рівня, незважаючи на намагання блоку зменшити залежність від газу з цієї країни після повномасштабної війни Москви проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Станом на середину грудня Європа імпортувала рекордні 16,5 млн тонн російського скрапленого газу, що перевищує минулорічний імпорт у 15,18 млн тонн, згідно з даними постачальника даних про сировинні товари Kpler.

Цей показник також перевищує попередній рекорд у 15,21 млн тонн, імпортований у 2022 році.

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"Те, що ми побачили цього року, дивує. Замість того, щоб поступово скорочувати імпорт російського ЗПГ, ми його збільшуємо", – сказала Ана Марія Яллер-Макаревич, аналітик Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році ЄС поставив собі за мету припинити імпорт будь-якого російського викопного палива до 2027 року, але поставки переохолодженого газу, що прибуває до європейських портів, продовжують зростати.

На відміну від імпорту газу трубопроводами, який скоротився до мінімуму, а також російської нафти і вугілля, які заборонені в ЄС, імпорт російського СПГ все ще дозволений і зростає, що свідчить про те, що "панікуюча" Європа все ще намагається відвикнути від дешевих поставок, зазначила Яллер-Макаревич.

СПГ, який постачається з російського терміналу на Ямалі до Європи, має "значно нижчу" ціну, ніж газ, що постачається зі США.

Раніше Європа імпортувала близько двох п'ятих свого газу з Росії, більша частина якого надходила трубопроводами. Зараз загальний імпорт газу з Росії, включаючи трубопровідний газ, становить лише близько 16% від загального обсягу поставок газу до ЄС.

Посадовці ЄС переконані, що блок не потребує російського палива, навіть якщо це означає згоду на вищі ціни, щоб купувати газ в інших місцях. Але російський СПГ цього року склав 20% від загального обсягу морського імпорту палива в ЄС, порівняно з 15% минулого року, свідчать дані відстеження суден.

Не весь російський СПГ, привезений до Європи, споживається в регіоні, частина його перевантажується і відправляється в інші частини світу. Цього року обсяги поставок до Франції різко зросли, майже вдвічі порівняно з 2023 роком. За даними Kpler, більше половини поставок надійшло на імпортний термінал в Дюнкерку. Французькі енергетичні компанії EDF і TotalEnergies, а також німецька державна енергетична компанія Sefe мають угоди про використання терміналу.

Бельгія була другим за величиною імпортером російського СПГ, оскільки її порт Зебрюгге є одним з небагатьох європейських пунктів перевалки СПГ з танкерів льодового класу, що використовуються на крайній півночі, на звичайні вантажні судна. Уряди країн ЄС домовилися заборонити таке перевалювання російського СПГ з Ямалу до країн, що не є членами ЄС, і цей захід набуде чинності в березні 2025 року.

Нагадаємо, десять держав – членів Європейського Союзу запропонували посилити санкції проти енергетичного сектора Росії, зокрема скрапленого природного газу, та установ, які допомагають Москві обходити чинні обмеження.

Нагадаємо, Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.

На початку 2025 року ЄС має розпочати обговорення 16-го пакета санкцій, який припаде на польське головування в Раді Євросоюзу.