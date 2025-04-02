В партії Шольца кажуть, що у переговорах про нову коаліцію ще треба "багато чого зробити"

В Соціал-демократичній партії Німеччини заявляють, що політикам ще треба "багато чого зробити", щоб досягти угоди про нову коаліцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала співголова СДПН Саскія Ескен, яку цитує dpa.

Ескен зазначила, що вона "переконана" в тому, що переговори триватимуть до наступного тижня, оскільки "потрібно ще багато чого зробити".

Через понад місяць після перемоги на парламентських виборах консервативного блоку ХДС/ХСС тривають переговори про їхню коаліцію з СДПН.

У середу переговори проходять у групі з 19 високопоставлених представників обох сторін, включно з ймовірним наступним канцлером країни Фрідріхом Мерцем, главою ХСС Маркусом Зьодером і співлідером СДПН Ларсом Клінгбайлем.

Ескен сказала, що обидва табори складаються з "дуже, дуже різних сторін", але вони "відчувають велику відповідальність" за те, щоб об'єднатися і сформувати уряд.

"Це дійсно обнадійливо, не для нас, а для країни та її народу", – додала вона.

Депутат від ХСС Александр Добріндт своєю чергою сказав, що він "бачить рух" з боку СДПН у питанні скорочення бюджетних витрат, але ці питання необхідно ретельно опрацювати.

"Ми не хочемо допустити виникнення неврегульованих розбіжностей, які згодом можуть викликати труднощі", – зауважив він.

Як відомо, 25 березня у Німеччині відбулося установче засідання нового Бундестагу, а уряд Олафа Шольца формально пішов у відставку, проте продовжує працювати до затвердження нового уряду.

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